Millaray Viera detalla por qué no habla de la muerte de su padre: "Nunca me había cuestionado"

La comunicadora estará invitada en el programa 'Todo por ti, con Cecilia Bolocco', donde homenajeará a su madre Mónica Aguirre.

Millaray Viera será la invitada el próximo domingo en un nuevo capítulo del programa "Todo por ti, con Cecilia Bolocco" en Canal 13, donde homenajeará a su madre, Mónica Aguirre.

En la ocasión, la exanimadora de Chilevisión explicará por qué motivo prefiere no hablar públicamente de la muerte de su padre Gervasio. Un avance de esta conversación se mostró en el adelanto que mostró el espacio, tras la entrevista a Felipe Izquierdo.

Recordemos que Gervasio fue un destacado cantautor de origen uruguayo que se nacionalizó chileno y falleció en 1990.

Sobre su progenitor, Millaray señaló, visiblemente emocionada que "nunca me había cuestionado el cómo había partido mi padre, ni mucho menos. Y un compañero me hizo un comentario y ahí me di cuenta de que no lo sabía", comenzó diciendo.

En el adelanto también dijo que "hay mucha gente que no entiende por qué yo no lo hablo públicamente, pero tiene que ver con eso, solo con eso, porque es difícil hablarlo públicamente".

En el espacio, la comunicadora relatará el dramático momento que vivió su madre, ya que "dos días antes de perder a mi padre, perdió a su abuela, que era como su segunda madre. De hecho, mi padre, murió el día del funeral de mi abuela", declaró.