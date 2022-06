Mon Laferte estrena videoclip de "Supermercado": "Me enojé con mi pareja y escribí la canción"

La realizadora chilena Camila Grandi fue la encargada de dirigir esta pieza, parte del disco "1940 Carmen".

"1940 Carmen" es el séptimo disco de Mon Laferte que nació entre las cuatro paredes de una casa alquilada en Los Ángeles, California. Una de las canciones que forma parte de este álbum es “Supermercado” , que estrenó este viernes su videoclip.

El pasillo de un supermercado como el tránsito de la vida, Laferte relata que este sencillo se creó desde el sentimiento de estar enojado con su pareja.

Instagram @giamarengo Lee También > "Es aguantable": Gianella Marengo mostró en redes doloroso retoque estético en su rostro

“Me enojé con mi pareja en el súper y escribí la canción mientras estaba allí”, contó en un comunciado.

Este registro se grabó en una tienda de autoservicio, en 16 milímetros, en un plano secuencia y fue dirigido por la realizadora chilena Camila Grandi.

"Una ex pareja se encuentra después de muchos años de no verse en un supermercado y de hecho, está grabado en plano secuencia. Es muy interesante, porque se produce un conflicto súper complejo en un contexto y en un espacio muy cotidiano. Me encanta Mon, tiene mucha fuerza, soy muy fan suya. Además, ella ha confiado mucho en mi trabajo y eso me ha permitido crear y ser libre”, explicó la directora.

Cabe señalar que, la chilena comenzará el próximo 22 de junio su gira por toda la República Mexicana, con un primer show en el Auditorio Nacional de la CDMX, para luego visitar Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.