Mon Laferte detalla su tratamiento para quedar embarazada y la conexión con el nuevo disco

La cantante de 38 años publicó en sus redes sociales la fotografía de la portada de su disco en la que aparece su rostro y el nombre del álbum: 1940 Carmen.

En varias oportunidades Mon Laferte ha relatado lo difícil que le fue quedar embarazada y lo complicado que ha sido todo el proceso, tanto en los primeros meses, como ahora, cuando se encuentra en plena gira de conciertos por Estados Unidos.

Sin embargo y pese al miedo, la cantante está feliz y así lo ha demostrado en redes sociales, compartiendo fotos de su abultada pancita.

Pero esto no es todo, ya que a todo lo anterior, se suma que la chilena dio a conocer el nombre de su nuevo disco, la portada , la fecha de lanzamiento y el vínculo que éste tiene con su embarazo.

La cantante nacional de 38 años, además dejó un íntimo relato, donde señaló: "En marzo llegué a Los Ángeles con la ilusión de quedar embarazada (llevábamos un año intentándolo con mi compañero). Rentamos un Airbnb (arriendo a través de una aplicación) y empezamos el tratamiento".

Luego precisó: "Las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad".

"Escribí y produje todo el álbum y casi todo lo grabé en el Airbnb (la dirección era 1940 Carmen, por eso el nombre) esta es la portada, es una foto que me tomé en el espejo, digamos portada selfie jeje", detalló sobre el título del disco y la fotografía principal.

Finalmente dijo: "Amo este álbum, amo hacer las cosas como las hacía cuando aún era una artista independiente, se siente tan linda la libertad. Espero disfruten este disco, lo hice con toda mi alma. Por cierto el lanzamiento es el 29 de octubre. Les amo".