Motociclista grabó arriesgada maniobra para atrapar a ladrón: recuperó celular robado y lo devolvió

Según se puede ver en el video publicado por el canal GÑ Motovlog, el hombre estaba haciendo uno de sus habituales trayectos por las calles de Buenos Aires cuando vio a una persona huyendo.

Hay héores que tienen capa y otros que no, como por ejemplo un motociclista argentino que arriesgó su vida mientras perseguía a un ladron que le había robado un celular a una joven en un bus.

Si bien puede sonar un poco fantástico, la verdad es que esto sí ocurrió y fue en la ciudad de Buenos Aires.

El motociclista, que hace videos recorriendo la ciudad porteña a bordo de su vehículo, persiguió al delincuente que minutos antes le había robado el celular a una joven en un bus, lo recuperó y luego, encontró a su dueña y se lo devolvió.

La ecuencia quedó registrada por la cámara del propio creador de contenidos. Según se puede observar en el video publicado por su canal de Yotube GÑ Motovlog, el cual se viralizó rápidamente en el resto de las redes sociales, todo comenzó cuando el hombre estaba haciendo uno de sus habituales trayectos por las calles y al cruzar una avenida vio a una persona corriendo, como si estuviera huyendo.

"No, este a alguno le chorió", se le escucha decir mientras va arriba de la moto. Fue en ese momento que comenzó la persecución del sospechoso, quien vestía todo de negro. El ladrón siguió corriendo durante otros 100 metros hasta que, al llegar a una esquina, tiró el celular al suelo y dobló en otra calle para evitar ser atrapado.

Frente a esto, el motorista dejó que el sujeto escapara, recogió el teléfono de la vereda y comenzó a preguntar en qué lugar había ocurrido el robo, para así entregarle el celular a su dueña.

Finalmente dio con el bus, logró subir y ubicar a la víctima del robo, quien lo abrazó y le agradeció afectuosamente el gesto que había tenido con ella, mientras el resto de los pasajeros lo aplaudió.

En el canal de Youtube del motociclista, la joven volvió a agradecer el gesto y contó cómo fue que le robaron el celular. "Acá la dueña del celu recuperado, quiero darte las gracias nuevamente. Me sentí tan pelotuda por cómo me punguió el celu del bolsillo con cierre de la campera, tan pelotuda de trabajar todo el día y terminar reventada al final de la semana para que en un minuto me caguen, pero tu acción me hizo sentir tan afortunada, tan bendecida", declaró, según consignó Rosario3.