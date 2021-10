"Me dijo que tenía mucho miedo": Nicole recordó última e íntima conversación con Gustavo Cerati

La cantante afirmó que la última vez que lo vio fue luego del concierto que Soda Stereo dio en el Estadio Nacional, el 31 de octubre de 2007.

En un nuevo capítulo del programa “Los 2000, un zapping al pasado”, el número 7 para ser precisos, se mostraron los grandes h echos que marcaron al año 2007 .

El más importante de ellos fue, sin duda alguna, el ocurrido el 10 de febrero de ese año, cuando Santiago amaneció con la implementación de su nuevo sistema de transporte público, el Transantiago, lo que terminó en un desastre sin precedentes.

Sin embargo, otro de los hitos explorados por el programa fue el ocurrido el 31 de octubre, con el concierto de despedida de la banda Soda Stereo en el Estadio Nacional de Chile. En éste los tres integrantes de la banda tocaron por última vez en el país, uno que tenía una importancia especial para la banda.

Tras ese épico concierto de 2007, una de las personas con las que habló extensamente en Chile fue la cantante Nicole , con quien era muy cercano desde que le produjo el disco "Sueños en tránsito", 10 años atrás.

"Para mí el trabajo con Gustavo fue muy revelador en muchos sentidos. Él era un maestro para mezclar ideas. Sacaba samples, unía música como nadie. Me decía que a veces cuando no tenía una inspiración concreta escribía palabras, después las cortaba en papelitos y los tiraba, iba agarrando palabras y escribiendo conceptos a partir de esas palabras", recordó la chilena, y contó una anécdota de esa última vez en Chile.

"Nos juntamos después de su segundo concierto, pudimos conversar mucho. Hablamos de muchas cosas muy íntimas, me dijo que tenía mucho miedo, le había venido una trombosis, estaba tomando anticoagulantes. Me dijo que se iba a cuidar, me decía 'créeme, me voy a cuidar'. Fue la última vez que lo vi", cerró.