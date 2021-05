Muere cantante brasileño MC Kevin tras caer de quinto piso: investigan si quería saltar a la piscina

Uno de los que lamentó la partida del artista fue el futbolista brasileño Neymar Jr, quien a través de sus redes sociales le dedicó un mensaje junto a un video del cantante.

El cantante de funk brasileño MC Kevin, una estrella en ascenso de 23 años que se casó hace apenas unas semanas, murió el domingo después de caer desde el quinto piso de un hotel de Río de Janeiro.

El joven músico, Kevin Nascimento Bueno, se encontraba en el balcón de la habitación de hotel de otro huésped cuando se precipitó hacia su muerte en un misterioso incidente que permanece bajo investigación este lunes, según la policía y medios locales.

Cedida Lee También > Detienen a cinco sujetos por grabar videoclip con armas de fuego: Uno es un cantante de reggaetón

Se estaba quedando en el piso 11 del edificio, pero se cayó de la habitación de un amigo en el quinto piso, dijeron las autoridades. Fue encontrado junto a una piscina y fue declarado muerto en un hospital momentos después.

Desde entonces, la policía ha interrogado a los amigos, la esposa y los miembros del equipo de producción de Bueno, pero no hubo señales inmediatas. Los investigadores sospechan que el cantante posiblemente estaba tratando de saltar a la piscina, pero cayó sobre el concreto informó el diario brasileño Folha de S. Paulo.

Otra teoría que estaba bajo investigación fue si Bueno se cayó mientras intentaba esconderse de su esposa durante una broma. Una modelo brasileña que no estaba en el hotel en ese momento dijo en una historia de Instagram eliminada desde entonces que los amigos de Bueno lo encerraron en broma en una habitación con varias mujeres y que intentó saltar a otro balcón cuando pensó que su esposa estaba fuera de la habitación.

MC Kevin, quien había ido a Río para una actuación el sábado por la noche, publicó una serie de fotos y videos del hotel antes de su muerte. Algunos de ellos lo mostraron con Deolane Bezerra, de 33 años, una abogada con la que se casó en México el mes pasado.

Bezerra publicó una foto de su boda en su cuenta de Instagram el lunes con un mensaje desgarrador para su difunto esposo.

"Te fuiste y te llevaste un pedazo de mí", escribió. "Siempre fuiste tan increíble ... No es justo que te vayas así. Que no es. Que no es".

El cantante comenzó su carrera en 2013 y a menudo cantaba sobre la vida en los barrios marginales de Brasil o "favelas". Tenía más de 1.8 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 10 millones de seguidores en Instagram. Su último álbum, "Fênix", salió a principios de este año.

Neymar lamenta su partida

Uno de los que lamentó la partida del artista fue el futbolista brasileño Neymar Jr, quien a través de sus redes sociales le dedicó un mensaje junto a un video del cantante.

"Habíamos acordado encontrarnos ahora en mis vacaciones pero lamentablemente no podremos. Estoy seguro aún de que te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Vete en paz chico!!!", escribió el astro del PSG.