"Adiós perros, nos vemos en la otra vida": Muere Charlie, famoso tiktoker que padecía cáncer

El joven contaba con humor cómo convivía con la enfermedad a través de las redes sociales.

Este lunes se confirmó la muerte de Charlie (20), un joven tiktoker que padecía cáncer y que se hizo conocido por narrar su día a día con la enfermedad.

El joven había sido diagnosticado con un sarcoma de Ewing en 2018 y pese a que ganó una primera batalla contra la enfermedad, una metástasis lo hizo recaer.

A través de su cuenta en la red social, Charlie publicó un último video, en el que manifestó: "Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz ".

Getty Images - Funeral Lee También > Niña de 3 años fue declarada muerta en hospital y descubrieron que seguía viva en su funeral

El clip mostraba diversas fotografías de Charlie disfrutando de distintos pasajes de su vida y donde también se sinceró respecto a cómo atravesaba sus últimos días.

"Yo estoy bien como estoy, sinceramente sí, no tengo nada que pedir, aunque tenga lo que tengo, me considero una persona feliz y agradecido con lo que tengo. No pido mucho", señaló.

En TikTok poseía más de 3,6 millones de seguidores y su último registro ha sido reproducido en más de 25 millones de ocasiones.

"Adiós perros, nos vemos en la otra vida", señaló en el video.

@charrliiieeee solía contar con humor cómo atravesaba el cáncer, haciendo virales varios de sus videos.