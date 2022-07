Muere miembro del equipo de 'La ley y el orden' tras ser baleado en pleno set

Según los primeros antecedentes policiales, el hecho ocurrió durante esta madrugada, antes que iniciara la jornada de filmación.

Un miembro del equipo de la serie de televisión de NBC, "La ley y el orden: Crimen organizado" (Law & Order: Organized Crime), fue asesinado a tiros en el set este martes.

El hombre, un trabajador de control de estacionamiento de 31 años, recibió una serie de disparos mientras estaba sentado en un automóvil en el set de filmación en Nueva York, según informes policiales, consignó Deadline.

El vehículo, de acuerdo a los primeros antecedentes, estaba estacionado en Greenpoint, lugar donde la víctima recibió los disparos de un desconocido. Alrededor de las 5:15 horas fue llevado al hospital y declarado muerto alrededor de las 6 de la mañana.

El trabajador no ha sido identificado por ahora, ya que la tragedia aún no le ha sido notificada a la familia, y la policía neoyorquina acaba de iniciar una investigación que por ahora no ha dejado personas detenidas.

Por otra parte, se indicó que debido al trágico hecho, las grabaciones se suspendieron por esta jornada.

"Nos entristece y conmociona la noticia de que uno de los miembros de nuestro equipo ha sido víctima de un crimen esta mañana, muriendo en consecuencia, declararon desde NBC, que produce "La ley y orden: Crimen organizado" junto a Universal Television.

"Estamos colaborando con las fuerzas del orden locales mientras siguen investigando. Nuestros corazones están con la familia y amigos y les pedimos que respeten su privacidad durante un tiempo", señalaron.

"La ley y el orden: Crimen organizado" es uno de tantos spin-offs de la longeva saga escrita por Bryan Goluboff. Entre sus protagonistas cuenta con Christopher Meloni y Dylan McDermott, dando vida a dos detectives de la Oficina de Control de Crimen Organizado en Nueva York.