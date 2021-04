Muere periodista y cantante Tati Penna: padecía esclerosis múltiple y un agresivo cáncer

La mujer de 61 años murió este miércoles tras varios años alejada de las cámaras.

La mañana de este miércoles se informó la muerte de la destacada cantante y periodista nacional Constanza "Tati" Penna, quien llevaba varios años de lucha contra una esclerosis múltiple. Hoy se informó además que padecía un agresivo cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, que a través de un sentido mensaje, comunicaron el deceso de la periodista.

"Comunicamos que nuestra querida Tati Penna ha fallecido recientemente en su hogar en tranquilidad y rodeada de su círculo familiar más íntimo. Durante años, sostuvo una tenaz lucha contra la esclerosis múltiple a lo que se le sumó un agresivo cáncer en las últimas semanas", indicaron.

"Tati desarrolló una prolongada carrera profesional en las escenas de las comunicaciones y las artes y esperamos sea recordada por su defensa a los valores como el respeto a los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión", continúa el texto.

Finalmente, pidieron que se respete su memoria y la privacidad de la familia.

La enfermedad que tenía "Tati" afectó su motricidad, por lo que en 2014 decidió alejarse de la televisión para dedicarse al cuidado de su salud, etapa donde fue acompañada por su esposo, Claudio Nicholl.

En el último tiempo la comunicadora, de 61 años, presentaba problemas de movilidad como también para escribir, según relató en una entrevista concedida el 2020 a su ex casa televisiva, Chilevisión.

Allí Penna comentó: “Tengo problemas de motricidad, escribir se me hace muy difícil y hacer mi firma, así que menos mal que ya no se hacen cheques. Esas cosas me tienen mal. Lavarme el pelo es un tango, tengo kinesiólogo día por medio".