Conmoción por muerte de Kathryn Kates, actriz de "Orange is the New Black" y "Seinfeld"

Kates falleció a los 73 años en Florida, Estados Unidos, tras un batalla contra el cáncer, según Deadline, que fue el primer medio en informar de su muerte.

La actriz estadounidense Kathryn Kates, conocida por participar en exitosas series de televisión como "Orange is the New Black" y "Seinfeld", murió a los 73 años.

Así lo confirmó su representante, quien precisó que la actriz falleció en Florida después de una batalla contra el cáncer, según consigna Deadline.

En la cuenta de Instagram de la agencia de talentos Headline, donde ella pertenecía, se despidieron de ella con un emotivo mensaje. "Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que era", indicaron.

Y agregaron: "Ella amaba este oficio y tenía suficiente paciencia para llenar 10 barcos. Un verdadero ícono. Te echaremos de menos".

De acuerdo a una biografía en su propia página web, Kates se trasladó de su natal Nueva York a Los Ángeles en 1974 para seguir su carrera de actriz. Allí fue una figura influyente en la escena teatral local, convirtiéndose en una de las fundadoras del Colony Theatre de Burbank, California.

A mediados de los 90, apareció como invitada en series como “Matlock”, “Thunder Alley” y “Seinfeld”, protagonizada por a Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus. Años más tarde, Kates fue parte de “Orange Is the New Black” como Amy Kanter-Bloom, la madre del ex novio de Piper Chapman (Jason Biggs); “Shades of Blue” con Jennifer Lopez; y “Law & Order: Special Victims Unit”, como la jueza Marlene Simons.