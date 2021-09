Mujer amamanta a hijo de 4 años y asegura que le "importa un bledo" lo que piense el resto

La madre asegura que otras mujeres no lo hacen por la presión social y normativa.

El caso de una mujer en Inglaterra que sigue amamantando a su hijo a pesar de tener 4 años, dio la vuelta al mundo.

Según consigna Liverpool Echo, la madre de 35 años afirmó que "mi hijo Tobias sigue tomando pecho, una vez por la mañana y por la noche. Con la guardería es una forma estupenda de establecer un vínculo y reconectar al final del día".

“Es muy reconfortante, es nutritivo y alivia el dolor. Es algo más que darles de comer”, agregó.

Además del valor nutricional y beneficios para la salud que esta práctica conlleva, la mujer llamada Beccy Ashe considera clave la cercanía y vínculo emocional que se crea con su hijo al momento de amamantar.

“Pide más en un día (su hijo), pero le digo que no. Es una lección para él en cuanto a la enseñanza de la autonomía del cuerpo, en el sentido de que este es mi cuerpo y yo puedo decidir lo que pasa con él”, aseguró.

Ashe cree que las mujeres dejan de amamantar a sus hijos e hijas a temprana edad debido a la presión social que se ejerce sobre ellas.

“Nunca me he enfrentado a ningún juicio y, sinceramente, me importa un bledo lo que los demás piensen de mí, no es mi problema lo que piensen”, cerró.