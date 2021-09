Mujer denuncia discriminación en colegio: le prohibieron ingresar por llevar escote

La mujer acudió al recinto educacional donde estudia su hijo, pero le impidieron ingresar por su vestimenta, en Colombia. Todo quedó grabado y fue difundido en las redes sociales, volviéndose viral.

Isabel Castro, una mujer colombiana, denunció discriminación luego que le impidieran el ingreso al colegio donde estudia su hijo. ¿Las razones? Su vestimenta.

El hecho se registró en el municipio de Soledad, Atlántico, en Colombia, cuando una representante del recinto educacional donde estudia su hijo le prohibió el ingreso al lugar, alegando que estaba vestida de forma "inadecuada" .

Todo quedó grabado por el esposo de la mujer, Cristian Caviedes, quien comentó a El Tiempo que una mujer "se acercó a mi esposa y le dice que no puede entrar a la institución vestida de esa manera como se ve en el video. Entonces nosotros quedamos como '¡¿cómo así?!'. Y nos dice que en el manual de convivencia indica el protocolo para vestir, pero revisamos el manual y no dice nada".

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

Isabel Castro llevaba escote, algo que, a juicio de la mujer era impedimento para que ingresara al colegio. "Yo soy madre de familia y ¿qué pasa? Como yo esté vestida, no me quita ni me pone. Soy una mujer moderna y le doy gracias a Dios", acusó Castro en uno de los registros.

Más tarde, la propia Isabel Castro salió al paso del hecho, cuestionando que "yo lo único que quise en ese momento fue que me respetaran, me han dado muy duro, demasiado duro las mujeres. Las mujeres me han tratado fuerte, me han ofendido ".

Getty Images Lee También > "Pensé que iba a morir": hombre salió a beber cervezas y terminó perdido 4 días en una jungla

"Me sentí discriminada, porque uno no tiene que señalar ni juzgar ni criticar a una persona. Yo me sentí bien vestida (…) el hecho que tenga tres hijos no quiere decir que deba vestirme tapada ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad", agregó.

En tanto, su pareja, Cristian Caviedes, cuestionó: "Yo me pongo a pensar de todas esas señoras que sufren de ese tipo de cosas (formas de vestir) en este momento, por ejemplo, en Afganistán".

Tras los hechos, fue la propia afectada quien subió un video a Facebook para explicar cómo sucedieron las cosas y cómo terminaron entre ambas partes. Puedes revisarlo haciendo click acá.