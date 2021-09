"Pensé que iba a morir": hombre salió a beber cervezas y terminó perdido 4 días en una jungla

El hombre de 78 años salió por una trago, pero terminó tomando cinco botellas y desapareció, en una noche de descontrol que se le fue de las manos.

Un hombre de 78 años protagonizó la salida más alocada de su vida, tras ir a tomar una cerveza en un bar y perderse en una jungla tailandesa por cuatro días.

Se trata de Franciscus Johannes van Rossum, un hombre de nacionalidad neerlandesa, quien visitó un bar local en la provincia de Phetchaburi, Tailandia, el 31 de agosto de 2021.

En el lugar, se le pasaron las copas, pues terminó bebiendo unas cinco botellas de cerveza . Luego de eso, tomó su motocicleta y desapareció, literalmente.

Según consignó Metro, su esposa, Rachot Chanwijit, se preocupó porque van Rossum no regresaba a la casa, por lo que acudió al local para preguntar por él. En el lugar le dijeron que se había ido.

Sin embargo, dos días después de su desaparición, Franciscus Johannes van Rossum hizo dos llamadas telefónicas para avisar que se había perdido en el bosque Khong Ta Bang, en medio de una tormenta.

Ante esto, Rachot Chanwijit alertó a las autoridades, quienes desplegaron grupos de búsqueda en la zona para encontrar al adulto mayor.

Lugareños detectaron su motocicleta el viernes pasado, a eso de las 23:00 horas, y afirmaron que el hombre había estado durmiendo en un charco después de una fuerte tormenta.

El hombre apareció con muchas picaduras de mosquitos y afirmó que "pensé que iba a morir. La batería de mi teléfono estaba agotada, mi motocicleta se quedó sin gasolina y estaba lloviendo. No había nada para comer. Me sentí tan aliviado cuando escuché a los lugareños. Me salvaron la vida".

"Estoy feliz de estar a salvo y volver a ver a mi esposa", agregó.

Tras sacar cuentas, se confirmó que el hombre fue encontrado a unos 40 kilómetros del bar desde donde salió y actualmente se está recuperando tras ser encontrado deshidratado, exhausto, hambriento y con algunos cortes y rasguños menores.