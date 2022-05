Mujer se casó con su gata para que no las separen: "Yo no puedo estar sin ella"

Todo se dio luego de un eventual desalojo de su casa, donde los nuevos arrendadores no permiten la tenencia de animales.

Un particular matrimonio se originó en Inglaterra: Una mujer contrajo matrimonio con su gata para evitar separarse de ella.

Se trata de Deborah Hodge, una mujer de 49 años de Londres, que contrajo matrimonio con su mascota llamada "India".

Todo se dio luego de un eventual desalojo de su casa, donde los nuevos arrendadores no permiten la tenencia de animales. Con este compromiso, Hogde espera que sus convivientes no quieran romper este vínculo.

"La amo. No tenemos una relación sexual, pero nunca quiero estar sin ella. Ya tuvimos que perder a dos de nuestros perros y a Jamal (otro gato). Yo no puedo estar sin ella", sostuvo la mujer a SWNS.

Su relación con su gata comenzó cuando la adoptó en 2017. En 2020, India tuvo un accidente y perdió una pata, por lo que requiere constante atención de su dueña.

"Me quedan mis últimas monedas. No tengo nada que perder, así que me casé con mi gata", sostuvo a Wales Online.