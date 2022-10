"Soy muy loca, no me aguantan": Ignacia Michelson confirmó quiebre amoroso con Marcianeke

La influencer ocupó su cuenta de Instagram para salir al paso de los rumores que apuntaban a su separación del cantante urbano.

Hace algunos meses comenzó a viralizarse en redes sociales un video entre el cantante nacional Marcianeke y la chica reality Ignacia Michelson. Desde ese momento, sus seguidores comenzaron a especular sobre un romance entre ambos.

Los rumores se intensificaron luego de que los fanáticos y fanáticas se dieran cuenta de que también intercambiaban cariñosos mensajes por Instagram.

Con el paso del tiempo, se terminó confirmando que sí estaban juntos e incluso trabajaron juntos en un videoclip del cantante chileno, perteneciente a su úlltimo single "Ella me llama".

Pero las cosas no prosperaron y fue la propia Michelson quien confirmó a través de sus redes sociales que entre ella y Marcianeke hubo un quiebre amoroso, sin embargo el lazo de amistad continúa.

A través de la dinámica 'preguntas/respuestas', la exchica reality le pidió a sus seguidores que le hicieran consultas. La opción dio pie para que todos le preguntarán si aún estaba con el intérprete de 'Dimelo má'.

La primera pregunta fue directa: ¿Estás soltera?, a lo que ella contestó con un rotundo sí. Luego, le consultaron si seguía con Marcianeke, y ella respondió que no.

Más tarde, le insistieron: "¿Por qué nadie te toma en serio?". Allí, la influencer reflexionó: "Primero es en serio, segundo todos me toman en serio, la que no soy yo. Soy muy loca, no me aguantan".

Pero las cosas no terminaron ahí, porque un internauta profundizó sobre la ruptura y le preguntó: "¿Ya no estás con el marciano porque se fue con su ex?". Ella aclaró en la red social que "no, no se fue con su ex, y es correcto. Ya no estamos juntos".

Finalmente, un último usuario le preguntó: "¿El marciano se aburrió de ti o qué?", a lo que ella señaló que "nadie se aburre de mí, que quede claro eso".

