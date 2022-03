Netflix adaptará aclamado bestseller "Los siete maridos de Evelyn Hugo"

A cinco años de su publicación, la aclamada novela de Taylor Jenkins Reid, "Los siete maridos de Evelyn Hugo", será adaptada como película por Netflix según anunció la empresa este jueves en su cuenta de Twitter.

"El éxito de ventas 'Los siete maridos de Evelyn Hugo' llegará a Netflix", escribió la cuenta del servicio de streaming. Si bien no hay información sobre los actores que se sumarán al proyecto, ya se sabe que la adaptación estará a cargo de Liz Tigelaar.

Tigelaar es guionista de la serie Little Fires Everywhere y también escribió capítulos de las series Revenge, Once Upon a Time y Bates Motel, entre otras.

Bestseller THE SEVEN HUSBANDS OF EVELYN HUGO is coming to Netflix!



This hugely popular tale centers around a reclusive Hollywood legend who chooses an unknown reporter to tell her life story. The book will be adapted for film by Liz Tigelaar (LITTLE FIRES EVERYWHERE). pic.twitter.com/GKhQ1zMXgJ