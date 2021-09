Netflix: revisa todos los estrenos para lo que queda de septiembre de 2021

Destacan los estrenos de "Sex Education", "Lucifer", "Schumacher" y "Hermanos de Sangre: Malcolm X y Muhammad Ali".

Septiembre ya está aquí y con ello también los esperados estrenos de Netflix en el noveno mes del 2021, el cual está marcado por el regreso de algunas series y unos documentales deportivos de grandes figuras mundiales.

Hasta este 8 de septiembre se han estrenado "Turning Point: 9/11 and the war on terror", "Cómo ser un vaquero", "La Fiestad del Más Allá", "Comando Queer", "La Casa de Papel", "¿Cuánto Vale la Vida?", "Secretos del Deporte: Punto de Break" y "Al Borde".

Sin embargo, aún quedan pendientes estrenos como las nuevas temporadas de "Lucifer" y "Sex Education"; así como la llegada de los documentales "Schumacher" y "Hermanos de Sangre: Malcolm X y Muhammad Ali".

Revisa toda la cartelera de estrenos de Netflix en septiembre del 2021:

8 de septiembre

"Bahía de Invierno"

9 de septiembre

"Hermanos de Sangre: Malcolm X y Muhammad Ali"

10 de septiembre

"Maestros Soldadores"

"El Jinete del Dragón"

"Kate"

"Presas de Caza"

"Lucifer"

12 de septiembre

"El Justiciero 2"

14 de septiembre

"Las Casas de Vacaciones Más Increíbles del Mundo"

"Sobrevivir es el reto: Misión en la Montaña"

"El Protector"

"Brooklyn Nine-Nine"

15 de septiembre

"Jugando con Fuego: Latino"

"Niquelao! EEUU"

"Schumacher"

16 de septiembre

"Siempre quise ser vaquero"

17 de septiembre

"Chicago Party Aunt"

"Sex Education"

"Historias de amor"

21 de septiembre

"El Amor en el Espectro Autista"

22 de septiembre

"Queridos Blancos"

"Confesiones de una chica invisible"

"Intrusión"

24 de septiembre

"Misa de Medianoche"

"El Estornino"

"My Little Pony: Una nueva generación"

"Atracadores: La Serie"

"La Fábrica de Kota"

28 de septiembre

"Ada Magnífica. Científica"

"Clichés del cine de Hollywood: La Lista Definitiva"

29 de septiembre