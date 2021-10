Netflix estrena el tráiler de "A través de mi ventana", la adaptación del exitoso libro juvenil

Clara Galle y Julio Peña (Acacias 38, Bia) son los protagonistas de la adaptación literaria en los papeles de Raquel Mendoza y Ares Hidalgo.

"A través de mi ventana", la película basada en el fenómeno literario internacional escrito por la venezolana Ariana Godoy , llegará a Netflix el próximo año.

El gran éxito de romance juvenil, que fue leído primero por más de 250 millones de personas en la plataforma online Wattpad, acabó convirtiéndose en trilogía superventas y ahora pasará a la pantalla con una adaptación dirigida por Marçal Forès (Animals, Amor eterno).

Clara Galle y Julio Peña (Acacias 38, Bia) son los protagonistas de "A través de mi ventana" en los papeles de Raquel Mendoza y Ares Hidalgo.

Según se detalla en el resumen del adelanto, Raquel está locamente enamorada de Ares, su atractivo y misterioso vecino.

Lo ha observado de lejos porque, muy a su pesar, nunca han intercambiado ni una palabra. Pero la chica tiene una misión muy clara: lograr que Ares se enamore de ella. Sin embargo, Raquel no es una chica inocente e indefensa y ciertamente no está preparada para perder todo con el fin de lograr su objetivo. Lo más importante es no perderse a sí misma.

La película, que cuenta en el elenco con Hugo Arbues, Eric Masip, Natalia Azahara, Emilia Lazo, Guillermo Lasheras, Pilar Castro, se estrenará el 4 de febrero de 2022 .