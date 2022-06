"No actué mal": Influencer que ofreció comer gratis en restaurante se defiende tras críticas de chef

El chef mexicano Édgar Núñez se burló de Manuela Gutiérrez luego que ella le ofreciera un canje. Quería comer gratis junto a un acompañante a cambio de difundir el negocio en sus redes sociales. La respuesta fue negativa, la catalogaron de "gorrona internacional" y el chef reprochó: "No sabía que tragar gratis era trabajar".

Manuela Gutiérrez, la influencer de la que se burló un chef mexicano, entregó sus descargos tras hacerse conocido su caso.

La joven de origen colombiano, que tiene más de 84 mil seguidores en Instagram, se hizo conocida recientemente en diversos portales de noticias tras ser expuesta por el chef Édgar Núñez.

Lo anterior a raíz de una propuesta de canje que hizo Gutiérrez, pues se contactó con el restaurante de Núñez, que se ubica en México, para ofrecer promocionar el negocio a cambio de que ella y un acompañante comieran gratis.

Esto fue rechazado por Núñez, quien se rió y publicó la conversción en Twitter, catalogándola de "gorrona internacional" e ironizando que "no sabía que tragar gratis era trabajar" .

Tras hacerse viral el caso, a través de sus historias de Instagram, Manuela Gutiérrez, declaró sobre el tema, realizando una reflexión respecto a los influencers.

"Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba", manifestó.

"Si él lo tomó mal, no fue mi intención , y nos vemos la próxima semana en México", agregó.

Siguiendo esa línea, señaló que "nos encontramos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo con todo. Están en su derecho a decirme lo que quieran. A mi parecer, no actué mal , solamente estaba haciendo una propuesta de trabajo y si él lo tomó a mal, pues sinceramente no era mi intención".

"A las personas que me están enviando mensajitos de apoyo, se los agradezco infinitamente y las que me están enviando mensajes no tan bonitos, no pasa nada, no hay que clavarnos", cerró.