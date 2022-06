“No soy nadie para juzgarlo”: J Balvin reaccionó a disculpas de Christian Nodal

El artista colombiano publicó un video en redes sociales, en el cual agradeció las excusas del cantante mexicano, que incluso escribió una canción contra él.

Christian Nodal le puso fin a su polémica con J Balvin luego que este último subiera una foto a sus historias comparado sus looks, generando la indignación del mexicano. Todo comenzó cuando fanáticos del artista colombiano acusaron a Nodal de copiar su estilo.

Luego de esto, el cantante lanzó su sencillo, “Girasol”, el cual ataca directamente a J Balvin. En la canción el mexicano dice: “Tú eres un chiste, cabrón”, “ Pobre payaso que usa a todo el mundo ” y “Tú no eres artista, al menos se prudente”.

El ex prometido de Belinda no sólo ofreció disculpas, también afirmó estar arrepentido de haber escrito la canción. El mensaje de perdón de Nodal no tardó en llegar a los oídos del reguetonero, quien le había pedido no andar “regando oscuridad ni dar un mal ejemplo a la sociedad”.

A través de su cuenta de Instagram, el colombiano acepto las disculpas de Nodal, sin embargo, hizo un llamado de atención a hacer la paz y a ser responsables sobre los mensajes que van a transmitir a su público.

“ No soy nadie para juzgarlo, estaba pasando un mal momento , yo hice mis chistes sin mala intención. Entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a quien. No soy dueño de la verdad ni nunca lo seré", dijo J Balvin en el video que publicó en la red social.