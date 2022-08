"No tengo nada que me amarre": Luis Jara contó en "De tú a tu" por qué no quiere vivir en Chile

Martín Cárcamo llegó hasta Miami, ciudad donde está radicado el cantante y su familia, para tener una íntima conversación con el artista.

La noche de este domingo en un nuevo capítulo de "De tú a tú", Martín Cárcamo se dirigió nuevamente a Miami, Estados Unidos, para conversar con el cantante y animador chileno Luis Jara, que se encuentra radicado allá desde hace un año.

El conductor llegó hasta donde había una lancha perteneciente a un amigo del cantante, donde éste lo estaba esperando para conversar navegando por North Miami Beach.

Al iniciar el viaje, el intérprete de "Ámame" empezó destacando las diferencias culturales entre Chile y EE.UU. y que en su casa en Key Biscayne es vecino de Juanes, pero que la gente casi nunca está en sus casas.

El diálogo se daba mientras pasaban por afuera de la imponente casa de la abogada y presentadora de TV, Ana María Polo, a la que Luis intentó llamar por teléfono en ese instante, sin éxito.

En el contexto de su nueva vida, el artista contó por qué prefiere quedarse viviendo en Miami y no volver a Chile. "Hay dos cosas: primero mi futuro familiar está centrado en mi esposa y yo. Nuestro proyecto es caminar juntos hasta cuando la vida lo permita", comenzó explicando sobre su actual vida.

Luego enfatizó sobre la incomprobable posibilidad de retornar a Chile para vivir. "No, no sé... Yo no tengo nada en Chile que me amarre. Lo que tengo en Chile es cariño, amigos, aplausos... Voy a ir a buscar cariño, aplausos, un par de monedas, que son parte de mi trabajo. Yo me vine (a Miami) a vivir mi vida, como me pille parado", comentó.

"Yo vivo el día a día y no me arrepiento de nada. Yo vine para acá, abro la ventana y digo: 'Dios mío, gracias'. Lo hacía cuando tenía mi casa en el Quisco y lo he hecho permanentemente, yo me vine aquí porque veo que mi familia es feliz y los voy a acompañar porque ellos me han acompañado a mí toda mi vida", concluyó sobre la decisión de quedarse en Miami.

Canal 13 - De tú a tú