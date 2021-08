La novia chilena de C-Tangana que aparece en la polémica foto del yate junto a Estér Expósito

La imagen publicada por el rapero fue calificada de machista y en ella también aparecen la actriz Hiba Abouk y la modelo Jessica Goicoechea. Hoy te contamos de la fotógrafa Rocío Aguirre.

El fin de semana, C. Tangana presentó su nuevo single, Yate, acompañado de una foto promocional que desató una ola de críticas y situó su nombre entre las tendencias más habladas en redes sociales.

Entre los comentarios que se han hecho, lo han calificado de machista por el contenido de la imagen y su posición en mitad del barco rodeado de mujeres.

"C. Tangana es muy machista", "Es increíble la aceptación de la cosificación de la mujer, ¿hasta dónde vamos a llegar? C. Tangana me caía bien", fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en Twitter.

Si bien detrás de la imagen se esconde una evidente campaña de publicidad por su nuevo hit, el protagonismo también se lo llevaron las féminas de la instantánea.

Las actrices Ester Expósito e Hiba Abouk son los rostros más conocidos a primera vista junto a la modelo Jessica Goicoechea. Sin embargo, también aparece la novia chilena del cantante, Rocío Aguirre.

¿Quién es Rocío Aguirre?

Según detalla elmundo.es, Rocío Aguirre tiene 32 años y es fotógrafa.

Se conocieron con C Tangana tomando algo en un bar de Europa, pero ahí no surgió el amor. Tiempo después él le propuso un proyecto profesional (la serie documental Vuelve a casa) y ella, aunque tenía un pasaje comprado para volver a Chile, decidió aceptar la propuesta de trabajo.

Durante el tiempo que pasaron involucrados en el proyecto, se enamoraron y comenzaron una relación que mantienen hasta ahora.

Instagram Ester Expósito Lee También > Ester Expósito es criticada por aparecer en foto de C. Tangana tildada de "machista"

Pero Aguirre se hizo "famosa" mucho antes de que se conociera su romance con el cantante, ya que su foto se hizo viral gracias al videoclip de "Demasiadas mujeres", donde aparece con una larga melena. Hay quienes consideraron que lucía como Rosalía, la ex pareja del rapero.

En entrevista con El País, Rocío declaró estar arrepentida "un poco" de haber trabajado en el documental de su novio, ya que no quiere que la relación se haga más pública.

"Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo", señaló.