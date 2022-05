Nueva película de terror tendrá como protagonista a Winnie the Pooh

La cinta fue rodada en diez días y muestra a Pooh y Piglet enloquecidos por el abandono y el hambre. Incluso, se comieron a uno de sus amigos.

Una nueva película de terror fue presentada esta semana, la que tendrá como particularidad a su protagonista: Winnie the Poh.

Así es, el tierno oso que siempre está buscando miel protagonizará "Winnie the Pooh: Blood and Honey", cinta que no tendrá nada que ver con la imagen que el mamífero tiene en las adaptaciones de Disney.

La trama se basa en que Pooh y Piglet enloquecen luego que Christopher Robin, hijo de su creador A.A Milne, lo s abandonara para ir a la universidad . Ambos personajes, que serán los principales, contarán con apariantes complatemente tenebrosas .

"Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos, esencialmente se han vuelto salvajes", dijo en entrevista a Variety el director de la cinta, Rhys Waterfield.

Waterfield, quien aseguró que la cinta se rodó en diez días en Inglaterra y que no tendrá un calidad de película de Hollywood, adelantó además que en una de las escenas Pooh y Piglet secuestran a una mujer que estaba relajada en un jacuzzi y en otra se muestra la tumba del burro Ígor, tras ser asesinado y comido por sus amigos.

La adaptación surge luego de que el personaje pasara a ser de dominio público . Sin embargo, esto no ocurre con todos los personajes de la historia, ya que por ejemplo, Tiger, sigue con derechos de autor, por lo que no aparece en la cinta.

Además, por esta razón, tanto como Pooh como Piglet no tendrán su vestimenta original.

De todas maneras, habrá que esperar qué dice Disney ante este proyecto, ya que si bien las historias originales de 1926 están liberadas, el conglomerado aún tiene derechos sobre las interpretaciones de Pooh y sus amigos: "Sabíamos que había una línea entre eso, y sabíamos cuáles eran sus derechos de autor y lo que habían hecho. Así que hicimos todo lo que pudimos para asegurarnos de que [la película] solo se basara en la versión de 1926”, explicó el director.