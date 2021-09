Padre de Britney Spears solicita poner fin a la tutela de su hija impuesta por los tribunales

El padre de Britney Spears ha solicitado poner fin a la tutela de su hija impuesta por los tribunales, según informaron varios medios de comunicación estadounidenses.

El pedido ocurre semanas después de que Jamie Spears , padre de la cantante, dijo que estaba preparado para dejar su papel como tutor , y después de varias solicitudes de la estrella pop para que fuese retirado de lo que ella considera un arreglo cruel y abusivo.

"Eventos recientes relacionados a esta tutela han llevado a cuestionar si las circunstancias han cambiado al punto de que no haya más base para establecer una tutela", argumenta la solicitud, de acuerdo con la cadena CNN .

Britney Spears' fight to end her court-ordered conservatorship took an unexpected turn on Tuesday when her father and the conservator of her estate, Jamie Spears, filed a petition to end the arrangement. https://t.co/kceMrdngmg