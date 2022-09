Pampita expresó su dolor tras muerte del padre de Benjamín Vicuña: "Es un momento muy triste"

La modelo y ex esposa del actor además plasmó su dolor en los comentarios de la publicación que hizo el chileno en su cuenta de Instagram.

Carolina 'Pampita' Ardohain no ocultó su pena por la muerte de Juan Pablo, el papá de Benjamín Vicuña, quien falleció la noche del lunes tras estar tres semanas internado en la Clínica Las Condes.

La modelo reaccionó ante la noticia y comentó en el posteo qué hizo el actor para informar la noticia.

Los emojis de una cara con una lágrima y un corazón blanco bastaron para expresar su dolor y acompañar a su ex esposo y padre de cuatro de sus hijos: Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán.

Pero esta no fue su única reacción, ya que antes de conocerse la noticia públicamente, la argentina conversó con "Los Ángeles de la Mañana" (LAM), y destacó la personalidad y el rol de su ex suegro, consignó TN.

"Es un momento muy triste. Acompañando por supuesto. Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín, a mí me trataron siempre como a una hija, me cuidaron mucho porque llegué sola allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, alegrías y tristezas", señaló.

Y añadió: "También estoy cuidando a mis hijos que también quieren mucho a su abuelo. Es un momento en el que toda la familia nos abrazamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos acompañamos".

Quien también reaccionó a la muerte del padre del actor, fue su expareja, Eugenia 'La China' Suárez a través de un posteo en Instagram. El gesto tomó por sorpresa a sus seguidores ya que muchos especulaban con que la relación entre los actores era muy tensa.