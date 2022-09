Benjamín Vicuña informó la muerte de su papá con doloroso mensaje: "Hoy el mundo se me hace un nudo"

El padre del actor llevaba varias semanas internado en una clínica tras sufrir una hemorragia intestinal.

Una triste noticia entregó la tarde de este martes Benjamín Vicuña a través de sus redes sociales.

El actor informó en su cuenta de Instagram que su padre, Juan Pablo Vicuña, falleció y lo hizo con un emotivo mensaje : "Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta", comenzó diciendo el actor.

En un post, que acompañó con una foto antigua de su progenitor en blanco y negro, Vicuña aprovechó de mencionar cómo lo va a recordar.

"Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia", expresó.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo.

Elvis has left the building", concluyó.

El chileno también compartió una foto de su padre en modalidad de storie en la misma red social. En ella aparece Juan Pablo con lentes de sol y la leyenda "RockStar".

El padre del actor llevaba varias semanas internado en la clínica tras sufrir un hemorragia intestinal. Así lo informó en su oportunidad la panelista Yanina Latorre en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM).

"Su papá no está bien, estaba enfermo ya que estaba con respirador pero ahora empeoró, ya está intubado. Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo", explicó esa vez.