"Extraño la panza": Pampita volvió a la TV y mostró su espectacular figura a 10 días de dar a luz

La conductora y modelo volvió a su programa "Pampita Online" este lunes y luego en la noche retomó su labor como jurado en el programa "La Academia".

Solo 10 días han pasado desde que Carolina "Pampita" Ardohain fue madre de la pequeña Ana, quien nació el pasado 22 de julio.

Sin embargo y pese al poco tiempo que ha pasado desde que la modelo dio a luz, este lunes regresó a la conducción de su programa "Pampita Online". Hace algun tiempo ella ya había anticipado que quería volver rápido a trabajar y así lo hizo.

Asimismo, también volvió en su rol de jurado en "La Academia" en Showmatch, donde la sorprendieron con una linda bienvenida para ella y su pequeña hija.

Pero algo que dejó a todos sorprendidos fue lo rápido que se recuperó físicamente tras el nacimiento de Ana. En un solo día se le pudo ver con distintos atuendos, donde mostró lo delgada que estaba.

De hecho, en su programa, Pampita se refirió al tema y mostró su look. "Se me vino como la panza arriba, porque no saben el tamaño que estoy teniendo, todo cerradito le dije a Mechu (su estilista)", dijo Carolina, haciendo referencia a los pechos prominentes que tiene por la lactancia.

"Extraño la panza pero está bueno ir más liviana", cerró.