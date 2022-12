Pancho Saavedra se emocionará al recordar a su abuela que por su edad ya no lo reconoce

Este sábado se transmitirá el décimo capítulo de la nueva temporada de “Lugares que hablan”. Pancho Saavedra y su equipo se trasladarán a la comuna de Puerto Aysén en la Región del General Carlos Ibáñez del Campo, para compartir las distintas historias de las personas que habitan estos lugares aislados.

En el lejano y valiente Puerto Aysén, el espacio de cultura de Canal 13 descubrirá cómo los habitantes se aferran a vivir en la tierra donde crecieron , para continuar fieles a sus tradiciones y costumbres, a pesar de las grandes dificultades que se les presentan en su día a día.

En este capítulo Pancho conocerá historias de pioneros de estas tierras que, en su mayoría, se encuentran en la tercera y cuarta edad. Hombres y mujeres que son verdaderos ejemplos de tenacidad, y luchan para realizar el sueño de vivir en las tierras que los vieron nacer, logrando esto con trabajo, esfuerzo y una gran dedicación de parte de sus hijos e hijas que los cuidan pese al inconveniente de la lejanía.

La primera historia se desarrollará en la ribera del río Pangal, donde Pancho conocerá a Joel, un joven de 36 años quien, junto a su madre Rosa, toda su vida ha vivido en este campo. La casa de la mujer queda al otro lado del río, pero antes de cruzarlo debe pasar por un terreno privado, cuyo dueño lo mantiene cerrado con candado. Este problema está cada vez más presente en las zonas rurales de Chile, sobre todo en los accesos a ríos, lagos y mar.

Cotidianamente, la mujer de 76 años debe subir una peligrosa escalera instalada por el dueño del campo vecino, pues éste no le entrega la llave del candado. Gracias a la visita de “Lugares que hablan”, Joel conseguirá una llave para que Saavedra y su equipo puedan llegar a la casa de la señora Rosa y así poder entregarle sus víveres, alimento para los animales y un carnero, todos elementos fundamentales para el crudo invierno.

