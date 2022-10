Pancho Saavedra relató cómo le contó a su papá que es homosexual: "Me preguntó si me habían abusado"

"Le pregunté qué preguntas quería hacerme y él me dijo: '¿Alguien abusó de ti?'. Le dije: 'No papá, nadie abusó de mí. Yo nací así. Desde chiquitito soy así'", relató el comunicador en el tercer capítulo de "Acoso Textual".

Pancho Saavedra fue el gran invitado del tercer capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos. El periodista fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

El comunicador compartió parte de su vida privada con el público, y relató cómo le contó a su padre que es homosexual.

"Son procesos que cuestan, porque en este país, las cosas para que la gente gay son mucho más difíciles. De hecho, yo no sé cómo el Coke (su pareja) me tuvo tanta paciencia", indicó.

"Cuando yo estaba pololeando con él, y quería ir a ver a mi familia a Curicó, nosotros íbamos y nos quedábamos en un hotel porque mi papá no podía vernos. Mi papá no sabía que yo era gay. No sabía. Mi mamá sí sabía, de siempre", señaló.

"Mi mamá me dijo: 'Yo lloré un día completo. Cuando me sequé las lágrimas me dije que sigues siendo el mismo que hace un día'. Y se acabó el tema para ella. Siempre ha sido una mamá muy apañadora", indicó.

"Hasta que un día yo tenía que firmar unos libros. Hice un libro de 'Lugares que hablan' y fuimos a hacer una firma de libros a Curicó. Y mi papá llegó a este lugar y vio que el Coke estaba en el auto esperándome. Dijo: '¿Cómo? Si este es el auto del Pancho, ¿quién está acá dentro?'. Le dije: 'No, papá, es mi amigo'. Ahí él quedó con la duda", explicó.

"Ahí mi mamá me dijo: 'ya basta'. De hecho, el Coke me dijo: '¿Sabes qué? Yo no te voy a permitir más que me traigas escondido a Curicó porque yo no me lo merezco. O no te pones los pantalones y hablas con tu viejo, o se termina esta relación'", contó.

"Él tenía toda la razón. Ese día fui a hablar con mi viejo y le dije: 'Papá, soy gay y me caso. Será en Curicó, 200 invitados. Si quieres ir vas, si no, no'", relató.

"Creo que mi papá lo sabía pero, efectivamente, ellos cargan con mochilas y uno también tiene que ser empático con la gente que se está recién abriendo. Hemos sido criados en un país donde las cosas no han sido fáciles. Donde murió un Daniel Zamudio, donde a las personas por ser gay las discriminan. Donde hay niños que se suicidan. Donde el país tampoco te da las condiciones para ser quien realmente tú eres", agregó.

"No se lo había dicho por eso, pero cuando se lo dije, se lo dije tan valientemente que no me cayó ni una lágrima", afirmó.