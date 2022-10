Pancho Saavedra a ocho meses de convertirse en padre: "Hoy día no hay nada más importante que Laura"

"Nosotros como papás vamos a hacer todo lo posible y lo que esté a nuestras manos para que ella no tenga que sufrir discriminación", afirmó el comunicador en el tercer capítulo de "Juego Textual".

Pancho Saavedra fue el gran invitado del tercer capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos. El periodista fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

Hace ocho meses, el conductor de "Lugares que hablan" se convirtió en padre junto a su pareja, Jorge Uribe, de su hija Laura. El comunicador afirmó que "ella es la prioridad, no hay nada más importante que la Laura hoy día".

"Para que llegara la Laura a este mundo, las cosas para una pareja homosexual son siempre difíciles. Es difícil adoptar. Es difícil hacer tratamientos de fertilidad. Es difícil hacer gestación subrogada o la forma en la que un niño llegue", indicó.

"Cuando llega la Laura, a mí me la pasan con el Coke y nos dicen: 'Ustedes querían ser papás'. Entonces no sabes cómo calmarla. Las enfermeras y las personas te van guiando. Todos los tutoriales que había hecho y que había tomado cursos de primeros auxilio, todo se va a chuña y lo único que tiene que hacer es conectarte con tu hija", afirmó.

"Siento que hoy en día, cuando la Laura tiene ocho meses, es una niña feliz, una niña risueña. Es una niña que está estimulada por sus papás", señaló.

El comunicador también abordó cómo equilibra su trabajo con la paternidad. "Uno con el trabajo también tiene muchas ausencias. Esta pega es compleja y hace que uno tenga que viajar y uno tenga que irse. Entonces pensaba: '¿Qué va a pasar cuando te pase la factura?'. Ahí uno tiene que decir: '¿Sabes qué? No tienes derecho a pasarme factura, porque yo se las pasé a mis papás en algún momento'. Uno no tiene derecho, a no ser que tus papás sean unos vacas. Fíjate que yo lo que veía de mis papás eran dos viejos trabajando para que yo tuviese oportunidades".

"Y si hoy día la Laura tiene dos papás que se aman y que trabajan mucho, lo que estamos haciendo es entregarle un mundo con mayores oportunidades a ella, que tenga mayores oportunidades que nosotros. Que las cosas no le sean tan difíciles como fueron para nosotros", aseveró.

El animador también fue consultado sobre si tiene el temor de que el día de mañana cuestionen si Laura debería ser criada por una familia compuesta por un padre y una madre, Pancho Saavedra respondió que "ese temor existía hasta que empezamos a conocer a muchas más familias con hijos. Cuando te das cuenta de que en España hay literatura sobre el tema, ahí se empiezan a acabar con los temores. Cuando tú ya tienes los cojones para responder a algún pelotudo".

"Todas las familias son distintas y diversas. Un niño puede ser criado por sus dos abuelas, por sus abuelos. Desde chicos le tienes que mostrar seguridad y herramientas", indicó.