Paola Troncoso contó que sufrió una crisis con convulsiones en programa en vivo por su fibromialgia

"Un día me pasó que fue tanta mi autoexigencia que estando en el programa en vivo me dio una crisis con convulsiones, me tuvieron que sacar y mis compañeros salvaron la situación”, reveló la actriz en "Juego Textual".

La noche de este lunes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, la actriz Paola Troncoso, fue entrevistada a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

Durante la primera sección del programa, en "Campo minado", Katty Kowaleczk le preguntó al públi cuál fue el día más triste de Paola, a lo que el 91% votó que fue cuando le diagnosticaron fibromialgia, lo que concordó la actriz.

La intérprete contó que le diagnosticaron esta afección crónica a los 30 años, pero los dolores los sentía desde hace muchos años.

“El dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar. Como mamá me sentía pésimo. Mis niños querían jugar, yo no podía jugar, querían correr, no podía correr, no me podía agachar. Había días en que me levantaba sólo a servirles la comida y me volvía a acostar”, reveló.

Cuando la diagnosticaron, el impacto fue tan grande que durante mucho tiempo no aceptó la realidad.

“Renegué de esta enfermedad por muchos años y sólo me empastillaba para pasar los dolores, tratando de fingir que no existían”, manifestó.

“Cuando estaba con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor”, describió.

Luego, la actriz reveló que tuvo pensamientos suicidas.

“En un momento hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro . No lo hice porque tengo hijos y los amo con mi vida. Si hubiera estado sola, probablemente lo habría hecho", afirmó.

"Despiertas, te quieres mover, y es como ‘¿para qué vivir un día más para esto?’, y separarse los dedos de a poco para moverme, las rodillas de a poquito para salir de la cama”, confesó.

Tras ser consultada sobre cómo lo hacía para trabajar en Morandé con Compañía mientras cargaba con esta gran pena, la intérprete contó que "en esa época guardaba toda mi energía para el programa, que era en vivo".

"Un día me pasó que fue tanta mi autoexigencia que estando en el programa en vivo me dio una crisis con convulsiones , me tuvieron que sacar y mis compañeros salvaron la situación”, reveló.

Finalmente, Paola Troncoso afirmó que aprendió a manejar sus crisis tras un largo camino de autoconocimiento.

“He probado muchas cosas, pero esta es una enfermedad emocional. Cualquiera la puede tener, se desata por temas como separaciones dolorosas y pérdida de hijos, y yo no estaba bien emocionalmente (...) Si uno no sana tu cuerpo va a seguir reclamando", afirmó.

"En vez de renegar del cuerpo hay que darle las gracias, es el cuerpo el que te avisa con dolor que hay algo que trabajar y que sanar en ti”, señaló.