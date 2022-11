Paola Troncoso y la vida con fibromialgia: "Hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro"

La actriz es parte de un nuevo capítulo de "Juego textual" que se exhibe este lunes por la pantalla del 13.

Este lunes, en un nuevo capítulo de "Juego textual" por el 13, la actriz Paola Troncoso hablará sobre la fibromialgia, una enfermedad que padece hace 18 años y ha marcado por completo su vida.

"El dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar. Cuando estoy con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor”, revelará sobre su condición, agregando que incluso ha tenido pensamientos suicidas.

“En un momento hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro. No lo hice porque tengo hijos y los amo con mi vida. Si hubiera estado sola probablemente lo habría hecho”, confesará, añadiendo que incluso sufrió crisis durante la emisión en vivo de “Morandé con compañía”.

“Un día me pasó que fue tanta mi autoexigencia que estando en el programa en vivo me dio una crisis con convulsiones, me tuvieron que sacar y mis compañeros salvaron la situación”, dará a conocer la actriz.

Qué es la fibromialgia y cuáles son sus síntomas

De acuerdo al sitio de consulta de la Clínica Mayo, la fibromialgia es un trastorno que genera dolor musculoesquelético, fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Suele ser más común en las mujeres que en los hombres.

y si bien no existe una cura, hay varios medicamentos que sirven para controlas los síntomas. Además, se recomienda ejercicio y relajación para aliviar los problemas.

La fibromialgia a menudo coexiste con otras afecciones, como las siguientes: