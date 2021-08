Quién es Joel Orta, la pareja de Mon Laferte: cantante chilena será madre por primera vez

Se trata del jefe de producción de los shows de la cantante. Ambos serán padres según informó la propia cantante nacional.

Este martes 17 de agosto, la ncantante nacional, Mon Laferte, anunció que está embarazada, causando gran impacto en las redes sociales.

"Tengo apenas diez semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá ”, sostuvo la intérprete en su cuenta de Instagram.

Ante el anuncio, no fueron pocos los que se preguntaron quién es el padre del bebé, ya que la viñamarina no suele hablar de su vida privada.

Lo cierto es que durante el fin de semana, la artista compartió una fotografía junto a su pareja en el día de su cumpleaños.

Se trata del músico Joel Orta , jefe de producción de los shows de Mon Laferte.

Orta de nacionalidad mexicana, es miembro de la agrupación musical que lleva por nombre "Celofán".

Los rumores apuntan que su relación comenzó aproximadamente en el año 2019. En tanto, cabe recordar que, el músico fue el que ayudó a pintar los murales en Valparaíso de Mon Laferte.