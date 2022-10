"Ya no rompo cosas": Pareja le crea tierno CV a su perrito para darlo en adopción y se hace viral

Agustina Riveros y Federico Gatti, de San Juan, Argentina, adoptaron al perro en febrero de 2021 pero aseguran que no pueden cuidarlo más porque se mudarán a un lugar más pequeño.

Una pareja de San Juan en Argentina decidió crearle un Currículum Viate (CV) a un perrito abandonado para que encuentre una nueva familia.

Ellos adoptaron a Valentín un 14 de febrero de 2021 (por eso su nombre) pero aseguran que ya no pueden cuidarlo porque se mudarán a un lugar más pequeño que no tendrá las comodidades para la mascota, según contaron al diario Los Andes.

Por eso, Agustina Riveros y Federico Gatti, quienes diseñaron el CV, decidieron compartir su perfil en Twitter y emocionaron a los usuarios de las redes sociales.

"Nos hemos venido a vivir a un departamentito chiquito, que solo tiene un pequeño balcón, y sentimos que se va a morir de tristeza si sigue acá. Todavía está con nosotros, pero le estamos buscando otra familia", explicó Agustina al medio.

En el CV, la pareja detalló que el perro es "el amigo ideal".

Gran parte de su dulce personalidad se puede descubrir en su foto, pero sus logros lo hacen digno del mejor de los hogares: "Si me das un juguete para morder, ya no rompo cosas. Me adapto a los niños y otras mascotas".

Twitter @shakiracarla (captura) Lee También > [VIDEO] Al ritmo de 'Te felicito' de Shakira diputada increpó a políticos en sesión del Congreso

Sobre el animal, mencionaron también que tiene 2 años, le gusta el aire libre y salir a pasear sin correa. "Juguetón, algo tímido, pero muy compañero", escribieron en la imagen.

Y agregaron: "Estoy en busca activa de una familia que me dé mucho amor para siempre".

Sobre la idea de viralizar el CV, la joven indicó que "empecé a publicarlo y Vanesa, quien trabaja conmigo en mi local me dijo que lo iba a publicar en Twitter y ahí se viralizó", contó Agustina. Su amiga compartió el currículum desde su cuenta, @VeraNessa0, y las redes hicieron el resto.

Hasta ahora, Valentín no ha encontrado una familia que lo adopte, sin embargo, Agustina se ilusiona con que su perrito pueda conseguir pronto otro dueño y un lugar más cómodo para irse a vivir.

VALETIN esta en adopción.

Su CV es todo lo que está bien.

Se agradece el RT.🙏🏻🐾 pic.twitter.com/GKtmx3rii9 October 25, 2022