¿No hay outfit para el amor?: Pareja se hace viral por la ropa que usó en su matrimonio

La novia reconoció que lloró mucho un día anterior a la ceremonia debido a que no sabía qué ponerse. Sin embargo, se llenó de elogios.

Una pareja se ha hecho viral en las últimas jornadas producto de la vestimenta que decidió utilizar cada uno de los enamorados para la ceremonia.

Se trata de Amber y Carlos, una pareja residente en Tamaulipas, México, quienes llegaron hasta el Registro Civil para oficializar legalmente su matrimonio .

Ahí, ambos llegaron con un outfit bastante casual. Ambos de negro, de hecho. Y ella con un sombrero.

Una fotografía fue tomada por funcionarios del Municipio de Nuevo Laredo y, posteriormente, fueron difundidas en redes sociales.

Esto provocó una serie de reacciones, las cuales principalmente elogiaban el look escogido y, además, felicitaban el vínculo.

Instagram @rociiig Lee También > "Me confundí de letra y todo": La reacción de Ricardo Arjona al ver que fan se desnudó en su show

La situación se hizo conocida por los protagonistas de la fotografía y Amber utilizó su cuenta en Facebook para referirse al acontecimiento.

"Gente que ni me conoce diciéndome que me veía muy linda, muy original. Que les gustó mi sombrero y ayer que fui a parisina, la señora que me atendió me dijo que desde que llegamos nos voltearon a ver porque nos veíamos muy bien y le dije que no sabía cuánto había llorado un día anterior, porque no sabía si me iba a ver bien o si se apegaba a lo que yo uso... a mi estilo", dijo.

"No más me puse eso porque Carlos me dijo que me veía muy linda... siento muy bonito que a todos les haya gustado como me veía, sobre todo a mi esposo", añadió.