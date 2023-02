¿Era por el "Jappening con Já"? Pedro Pascal recuerda popular rutino del show humorístico en SNL

A través de redes sociales los espectadores chilenos vieron una referencia a una de las más recordados sketchs del programa de comedia.

Sin duda alguna, el paso de Pedro Pascal por el programa “Saturday Night Live” (SNL) sacó aplausos alrededor del mundo. El actor habló de su familia chilena, hizo divertidos sketch humorísticos y el broche de oro fue la presentación de Coldplay.

El actor interpretó a “Mario” en un live action del videojuego “Mario Bros” mezclado con "The Last of Us", contó que su familia escapó de la dictadura de Augusto Pinochet e incluso se vistió como mujer e interpretó a una preocupada madre.

En uno de los sketch del SNL el actor interpreta a un hombre que despierta en un hospital después de un coma, hallándose rodeado por seres queridos y un doctor.

https://www.tiktok.com/@504spark

La escena recordó a los televidentes chilenos de “El operado” Jorge Pedreros "Jappening con Já", en que el enfermo se terminaba cayendo de la camilla.

A través de redes sociales los chilenos comentaron “gracias por revivir el Jappening con Já”, "nunca imaginé que SNL haría accidentalmente una parodia del Jappening con Ja" o “los del SNL pa hacer sentir cómodo a Pedrito Pascal se robaron la idea del hospital del Jappening”.

Pedro Pascal revive al enfermo del Jappening con Ja! 🤣 pic.twitter.com/CVkKVDTnI8 — Paz González Merino (@pazgonzalezm) February 5, 2023

Pedro Pascal homenajeando a El Operao del Jappening. https://t.co/3AZ2F8ovrE pic.twitter.com/7KZbnzng5T — mvsikmaschine (@mvsikmaschine) February 5, 2023