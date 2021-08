"Nadie pidió tu opinión, boluda": la fuerte pelea entre Cristina Tocco y Yamila Reyna por el comino

Fue durante el tercer desafío cuando se generó la pelea entre las participantes al tener que cocinar un bife con chimichurri, un plato tradicional argentino.

La noche del domingo se emitió el tercer capítulo de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", donde nuevamente los aspirantes compitieron en equipos, elegidos al azar.

En esta oportunidad, los grupos debieron organizarse para preparar una serie de platos por separado y sin ayuda de sus compañeros.

La primera prueba fueron las sopaipillas con pebre, donde el equipo azul se posicionó como ganador, mientras que el equipo rojo fue el triunfador en el segundo reto el que tuvieron que preparar mayonesa y un completo italiano.

Pero fue en el tercer desafío cuando se generó una tensa pelea entre dos de las participantes del programa al tener que cocinar un bife con chimichurri, un plato tradicional argentino.

Gastón Bernardou (equipo verde), Yamila Reyna (equipo morado) y Cristina Tocco (equipo rojo) pasaron adelante para armar la preparación y representar a sus respectivos equipos. En el caso del equipo azul, fue el músico chileno Álvaro López quien cocinó.

Al momento de probar los platos, el jurado iba entregando sus apreciaciones. En el caso del plato de Yamila, fue elogiado por su emplatado y el buen punto de la carne. Pero cuando Yann probó el chumichurri de Reyna, fue cuando se desató una gran discusión.

"Tenemos tres argentinos y ninguno le pega al chimichurri", dijo Yann Yvin antes de probar. Tras saborear el de Yamila, el francés miró al chef colombiano Jorge Rausch, y solo le dijo "Sí, Jorge", a lo que este le contestó "Comino".

"Pero es que el chimichurri se hace con comino", se defendió Yamila a lo que Cristina Tocco respondió que no, que la preparación originalmente no llevaba comino: "No, no se hace con comino".

"Cómo que no, qué sabés vos si hace 50 años que ya no vives en Argentina”, contestó la comediante y Tocco respondió: "No se hace con comino, Yami no digas una cosa por otra, no se hace con comino".

"Estoy hablando con él, no con vos (...)" le dijo Reyna a Tocco en alusión a que ella estaba conversando con Yann. "No me digas que se hace con comino solo porque tú le pusiste", contraatacó Tocco.

"Cada uno hace su receta, defendé a tu equipo y yo defiendo al mío", aseveró Yamila y Tocco respondió: "Puede quedar rico y está bien que le quiera poner, pero la receta original no lleva comino".

"Nadie pidió tu opinión, boluda, está mal porque estás tratando de boicotear a un equipo y no está bueno", cerró la comediante.

