“Pensé que nunca nadie más me iba a llamar”: Ignacia Baeza dio detalles de cómo fue salir del closet

La actriz se refirió a su relación con la escritora Florencia Eluchans en una conversación con Pancho Saavedra.

La actriz Ignacia Baeza sorprendió a sus seguidores tras dar detalles de su relación con la escritora Florencia Eluchans a través de una conversación con Pancho Saavedra, donde abordaron temas sobre las diversidades sexuales, entre otros.

En una transmisión por Instagram, la intérprete explicó porqué quiso dar a conocer públicamente su opción sexual.

“Siento que no guardé un secreto, porque yo tampoco lo sabía. Fue algo que se despertó en mí ya más adulta, cuando me relacioné con la que es mi pareja hoy”, confesó Baeza, quien lleva tres años de relación con la escritora.

“Fue un acto de amor hacia mi pareja, porque estar bajo una vida oculta y que la gente pregunte. ¿Por qué? Soy la misma Ignacia, la misma actriz, la misma mamá, la misma amiga, y más feliz”, afirmó.

Además, la actriz comentó que con esta revelación temió perder trabajos, “Pensé que nunca nadie más me iba a llamar, qué pena… quiero pensar que eso ya no pasa. Yo me acepto, mi familia y mis amigos me quieren. Aparte, siempre habrá gente que te tire mala onda”.

Baeza reveló ademásque tiene planes de contraer matrimonio con la escritora. “No es un tema que tenga cerrado, pero hoy no… Primero tengo que armar esta familia nueva, los míos y los tuyos. Mi pareja tiene tres hijos”, sentenció.