"No saben lo que he sufrido": Cecilia Bolocco contó que se contagió de COVID y se perdió gran evento

El jueves se llevó a cabo la primera actividad de la Fundación Care, organización fundada y presidida por Cecilia Bolocco.

El evento debía ser liderado por la ex Miss Universo, sin embargo en el último minuto se supo que no podría asistir, debido a que está contiagada con COVID-19 .

La noticia fue confirmada por la exreina de belleza, luego que realizara un contacto vía remota con los asistentes del seminario. Sin embargo, más tarde en un live en Instagram contó más detalles de su ausencia y de su estado de salud.

"No saben lo enferma que he estado, me fui supuestamente de vacaciones y lo único que hice fue trabajar, o sea, miren, un desastre pero ya estoy de vuelta en Chile y lo peor de todo es que llegué y me enfermé, llegué enferma parece con Covid, no lo sé", comenzó diciendo.

En este sentido, lamentó no haber podido estar en el primer seminario de su fundación. "No saben lo que he sufrido porque hoy día era un día tan importante, hoy era el primer seminario que la Fundación Care iba a realizar, se realizó de todas formas, vinieron eminencias internacionales a exponer", precisó.

"Estuvo espectacular, Pepito y Máximo fueron en nombre mío, yo me preparé y me fui a mi taller e hice un zoom y di unas palabras y estuve presente y luego hice el cierre", comentó.

Si bien durante su "en vivo" se refirió extensamente al evento, Bolocco recalcó que se encuentra en buen estado de salud y solo quedan algunos síntomas menores.