Por "malos titulares": Amber Heard despide a su equipo de relaciones públicas

El conflicto legal entre Amber Heard y Johnny Depp aún no termina. Es en este contexto que la actriz despidió a su equipo de relaciones públicas, al no estar satisfecha con la cobertura de la prensa sobre su juicio con su ex pareja.

Según informó The New York Post se trata del equipo de la empresa de comunicaciones "Precision Strategies" , a quienes Heard contrató para asisitir a la cobertura de su caso.

“A ella no le gustan los malos titulares”, señaló una fuente cercana al citado medio estadounidense, quien agregó que la protagonista de "Aquaman" siente que “su historia no se cuenta de forma efectiva”.

Tras el despido de estos trabajadores, la intérprete contrató los servicios de otra entidad: La consultora "Shane Communications", la que comenzará a operar este 3 de mayo cuando se retome el juicio por difamación y violencia intrafamiliar entre ambos actores.

Cabe recordar que, Depp y Heard comenzaron a salir a comienzos de 2012, después de que se conocieran unos años antes en el set de filmación de la película "The Rum Diary".

Para 2015 ya estaban casados. Sin embargo, el romance duró poco: 15 meses después la relación se había terminado.