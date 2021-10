Por qué 'Hank' de la exitosa serie de Netflix "Las cosas por limpiar" (Maid) nos parece tan familiar

El drama protagonizado por Margaret Qualley sigue a 'Alex', una madre soltera que hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija.

"Las cosas por limpiar" ("Maid" en su idioma original) es una serie de Netflix creada por Molly Smith Metzler e inspirada en las memorias de Stephanie Land "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive" .

El drama, que se estrenó el pasado 1 de octubre y se ha convertido en un nuevo éxito para la plataforma, es protagonizado por Margaret Qualley sigue a 'Alex Russell', una madre soltera que huye de su abusivo ex, Sean Boyd (Nick Robinson) y hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija.

La verdadera madre de Qualley, Andie MacDowell, interpreta a la madre de su personaje, 'Paula Langley', mientras que el padre de la protagonista, Hank Russell, es interpretado por Billy Burke.

Para muchos espectadores, es probable que Burke les parezca muy familiar , y por una buena razón, ya que el actor ha desempeñado muchos papeles importantes a lo largo de los años. En "Maid", el personaje de Burke no es el mejor padre o pareja, ya que abusó físicamente de Paula en el pasado, y aunque quiere estar allí para su hija y su nieta, solo perpetúa el ciclo de abuso y no admite el suyo.

Ver a Burke en "Maid" puede hacer que te preguntes en qué más ha actuado a lo largo de su larga carrera, así que aquí te contamos exactamente por qué este actor te parece tan familiar.

Burke interpretó a Charlie Swan (padre de Bella) en la saga "Crepúsculo"

Summit

Interpretó a Miles Matheson en "Revolution"

NBC

Apareció como protagonista en "Zoo" como el Dr. Mitch Morgan