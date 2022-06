Publican esperado primer tráiler de "Black Adam", el estreno de La Roca en el multiverso DC

Este miércoles fue revelado el primer tráiler de “Black Adam”, el primer personaje que interpretará La Roca dentro de multiverso DC.

Fue el propio actor estadounidense Dwayne Johnson (La Roca) quien compartió este “estreno mundial” a través de sus redes sociales.

“Este proyecto apasionante se ha convertido en mi ADN y la jerarquía de poder en el Universo DC cambiará”, escribió en su cuenta de Twitter.

