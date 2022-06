Ms. Marvel: La nueva superheroína que se suma al Universo Cinematográfico de Marvel

La nueva serie de Disney+ tendrá seis episodios que estarán disponibles en la plataforma de streaming cada miércoles.

Kamala Khan (Iman Vellani), una adolescente musulmana con superpoderes, se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel a contar de este miércoles tras la adaptación de su cómic que nació en 2013 y que ahora pasa a la pantalla como una nueva serie de Marvel.

A lo largo de seis episodios, que llegarán desde este 8 de junio cada miércoles a Disney+, Ms. Marvel sigue a Kamala —ávida gamer, voraz escritora de fan-fiction y admiradora de los Súper Héroes— que se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado.

Pero ¿Quién es Ms Marvel? A continuación te damos una serie de datos que te permitirán conocer un poco más al personaje antes de ver la serie.

Creadora del cómic como productora ejecutiva

Ms Marvel cuenta con la producción ejecutiva de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Adil El Arbi, Bilall Fallah, Bisha K. Ali y Sana Amanat, quien es una de las creadoras del cómic original.

Inspirada en sus experiencias, Amanat creó la primera superheroína musulmana entre 2012 y 2013 junto con la escritora G. Willow Wilson, el artista Adrian Alphona y el redactor Stephen Wacker. Esa autenticidad tocó la fibra sensible de los fans de todo el mundo y la primera tirada del primer número se agotó rápidamente. Actualmente, el cómic va por su séptima tirada, convirtiéndose en una de las colecciones de Marvel más vendidas.

Heroína adolescente

Ms. Marvel se destaca por su vulnerabilidad y falibilidad, rasgos con los que sin duda los fans de la serie empatizarán. Al igual que Peter Parker, Kamala Khan es una adolescente que, en paralelo a sus deberes como heroína, debe navegar las turbulentas aguas de la escuela y todos los desafíos que debe enfrentar una joven de su edad.

Autenticidad cultural

Una de las premisas que guió al equipo creativo a lo largo de la concepción del proyecto fue mantenerse fiel a la autenticidad cultural del cómic, tanto en sus personajes como en sus tramas. Para lograrlo, la representación está presente delante y detrás de cámara.

"Para Ms. Marvel, sabíamos que no queríamos tener las antiguas caracterizaciones de Hollywood de una familia paquistaní musulmana del sur de Asia. Queríamos que fueran personajes realistas, modernos, de personas con matices con los que todos pudiesen sentirse identificados", cuenta Bilall Fallah (Batgirl, Bad Boys para siempre), codirector de la serie junto a Adil El Arbi (Batgirl, Bad Boys para siempre), Meera Menon (Equity, Farah Goes Bang) y Sharmeen Obaid-Chinoy (A Girl in the River: The Price of Forgiveness, Saving Face).

"Me enamoré instantáneamente del concepto que estaba creando Marvel Studios de un nuevo Superhéroe que fuera esta joven adolescente surasiática musulmana en la que yo y muchas de mis amigas podíamos vernos reflejadas", agrega Menon.

Vellani: Una fanática más

Los realizadores de Ms. Marvel coinciden en que la actriz Iman Vellani los conquistó apenas la conocieron. No solo demostró gran frescura y talento interpretativo para el rol, sino que además contaba con una historia personal muy parecida a la de Kamala Khan.

Vellani siempre fue gran admiradora de los personajes de Marvel, incluso creó su propio traje de Ms. Marvel a partir de un vestido de una tienda de ropa usada cuando era pequeña.

Nuevos personajes

En la serie acompaña a Vellani un grupo de personajes nuevos interpretados por actores y actrices de los orígenes más diversos. La audiencia conocerá a Bruno (Matt Lintz) y Nakia (Yasmeen Fletcher), los históricos mejores amigos de Kamala y aliados en sus desafíos cotidianos; a Yusuf (Mohan Kapur) y Muneeba (Zenobia Shroff), su padre y madre; a su hermano mayor Aamir (Saagar Shaikh); y a Kamran (Rish Shah), un chico apuesto y sensible con el que conectará de forma profunda e inmediata.

Completan el elenco Fawad Khan, Farhan Akhtar, Mehwish Hayat, Samina Ahmed, Laurel Marsden, Arian Moayed, Adaku Ononogbo, Alysia Reiner, Azhar Usman, Laith Nakli, Nimra Bucha y Travina Springer, junto con Aramis Knight.