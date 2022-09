Las primeras imágenes de Elizabeth Debicki interpretando a la princesa Diana en "The Crown"

Durante su evento "Tudum", Netflix dio a conocer una serie de avances y noticias sobre sus próximas producciones. Entre las novedades para los fanáticos de "The Crown", se mostraron nuevas imágenes además de entregar una fecha de estreno para la serie.

En el primer teaser se mostraron las primeras imágenes de Elizabeth Debicki (Tenet) interpretando a la princesa Diana.

En las imágenes se ve la polémica entrevista de Diana con Martin Bashir de la BBC, donde la princesa habló -por primera vez- sobre su vida privada contando lo infeliz que era en su matrimonio con el ahora Rey Carlos III.

En mayo del año pasado la BBC se disculpó dado que, tras una investigación independiente, se determinó que Bashir actuó de manera engañosa y falsificó documentos para obtener la denominada "entrevista del siglo".

La nueva temporada de "The Crown" se estrenará el próximo 9 de noviembre.

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy