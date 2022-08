Qué es el poliamor y en qué se diferencia de una relación abierta

Las relaciones no-monógamas ganan adeptos y se han visibilizado aún más en los últimos años. ¿Pero cuáles son las diferencias?

Lo más probable es que todos o hemos escuchado o conocemos a alguien que lo practica. Sí, hablamos del poliamor.

No es un misterio que las relaciones no monógamas se han hecho más evidentes en los últimos años, superando -en parte- el tabú que significó en décadas pasadas.

Las relaciones poliamorosas son un vínculo afectivo, sexual y emocional que mantienen tres o más personas entre sí, con compromiso entre todos.

Una de sus particularidades es que todo lo anterior ocurre de forma simultánea -y con las mismas o similares condiciones- entre más de dos personas.

No es lo mismo que una relación abierta

Según recogió BBC, el poliamor suele significar el participar en múltiples parejas íntimas, a diferencia de las relaciones abiertas , las cuales son asociadas a mantener relaciones sexuales fuera de la pareja prioritaria, pero teniendo el consentimiento de la pareja.

En ese sentido, las relaciones abiertas se centran menos en las conexiones emocionales con personas fuera de la relación primaria, y se centran más en lo sexual .

Lo anterior puede implicar tener citas informales, relaciones como "amigos con derechos" o no tener conflictos a la hora de tener un affaire o aventura de una noche.

Claves para practicar el poliamor

Es posible que el poliamor sea un concepto o idea que, en la práctica, sea muy difícil de realizar o asimilar. Quizás por prejuicios, quizás por desconocimiento.

Ahora bien, lo cierto es que este tipo de relaciones son cada vez más habituales y puede ser que haya personas que estén interesadas en intentarlo.

De acuerdo a lo publicado por RTVE, una de las claves más importantes para poner en práctica el poliamor es que todas las personas que estén involucradas en esa relación sepan de la existencia del resto de personas.

AFP

En otras palabras, la comunicación es trascendental a la hora de aventurarse en este tipo de relaciones, dado que al tratarse de una relación amorosa que implica un vínculo afectivo, sexual y emocional, lo más importante es que todas las personas involucradas sean felices y disfruten del amor que todos se tienen.

Y es que, como ya se habrá entendido, practicar el poliamor implica las mismas condiciones de lo que se entiende como una relación monógama "típica" entre dos personas... solo que ahora hay más de dos.

La anarquía relacional

Pero hay más en el mundo de las relaciones no monógamas. La anarquía relacional es otra opción, distinta al poliamor o las relaciones abiertas.

Según informa Clarin, que cita el artículo El anarquismo relacional no es poliamor de Olle Ekman (traducción en la página de ALA), la definición es la siguiente:

“Para nosotrxs, no necesariamente existe una diferencia clara entre amigxs y amantes. Nos importa el contenido único de cada relación, y no tanto en qué categoría cae la relación de acuerdo a ese contenido, a lo cual le sigue lo que creo que significa ‘anarquía’ en este contexto", indica el texto.

Y agrega: "He escuchado a personas que describen el anarquismo relacional literalmente como ‘la práctica de no organizar tus relaciones jerárquicamente’, y luego no saben explicar claramente qué significa eso en la práctica”.