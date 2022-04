¿Qué son las doulas?: La figura de la madre de Evaluna en su proceso de embarazo

Marlene Rodríguez tomó un curso para acompañar a su hija durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido.​

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en padres y han compartido todo su proceso hasta el nacimiento de su hija Índigo.

Precisamente, una que los ha acompañado durante todos estos meses es la madre de Evaluna, Marlene Rodríguez, quien incluso tomó un curso para capacitarse como "doula", personas que guían el embarazo desde el primer hasta el último momento.

¿Qué hace una doula?

Una doula es una asistente capacitada en el trabajo de parto. Es quien da apoyo emocional y físico para la mujer y su pareja en el embarazo.

De acuerdo a lo comentado por Rodríguez a People en Español, se capacitó como partera, por lo que fue ella, junto a la partera, quienes se encargaron de recibir a la bebé.

"Me capacité como una doula, tomé todo el curso", afirmó la madre de Evaluna a Book Corner hace justamente un año. "[Me] capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas".

Cabe recordar que Evaluna tuvo a su hija en su casa, naturalmente: el parto fue en el agua.

Según Clínica Mayo, una doula podría ofrecer lo siguiente:

- Atención a la comodidad física mediante técnicas como el tacto o los masajes y ayuda con la respiración.

- Tranquilidad emocional, consuelo y aliento.

- Información sobre lo que está sucediendo durante el trabajo de parto y el puerperio, incluidas explicaciones de los procedimientos.

- Ayuda para facilitar la comunicación entre tú y el personal del hospital.

- Orientación y apoyo a los seres queridos.

- Ayuda con la lactancia.