Inexplicable fracaso con esas orejitas: Refugio organizó fiesta de adopción para perro y nadie llegó

Luke es un perro de un poco más de cinco años que busca un hogar donde pueda ser amado y pasar el resto de sus días. Actualmente vive en un refugio de animales en Inglaterra y vivió un triste Día de los Enamorados.

Lamentablemente Luke no ha podido encontrar a su nuevo hogar, por lo que el refugio Battersea decidió organizar una fiesta de adopción. Sin embargo, nadie llegó para conocer un poco más a Luke.

Desde Battersea contaron que Luke ha estado más de 200 días con ellos, cifra que es cinco veces más que el promedio que pasa un perro en el refugio. ¿Por qué su adopción ha tardado tanto? Creen que tiene que ver con la timidez de Luke, quien se vuelve inseguro a la hora de interactuar con otros perros al ser asustadizo.

Michelle Bevan, gerente del centro en Battersea Brands Hatch, señaló que "el día de San Valentín es un momento para mostrar tu cariño por aquellos que te importan, por lo que es desgarrador saber que Luke pasará el día sin nadie a quien amar luego que nadie viniera a conocerlo".

A pesar de lo triste que fue la jornada, Bevan afirmó que esperan que alguien lo ame "y le entregue la oportunidad de ser amado como se merece".

