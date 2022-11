Muere a los 49 años Jason David Frank de los Power Rangers

La información fue dada a conocer por preparador físico del Frank, Mike Bronzoulis.

Este domingo se confirmó la muerte del actor estadounidense Jason David Frank, conocido por su trabajo en los Power Rangers.

"Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y me tomó mucho tiempo. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil", aseguró en su cuenta de Facebook.

La noticia fue luego ratificada por el sitio TMZ, que aseguró que Frank se suicidó en el estado de Texas.

El intérprete de 49 años se hizo conocido por interpretar a "Tommy" como el ranger verde y el ranger blanco.