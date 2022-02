Revelan millonaria cifra que habría cobrado Marcianeke a Circo Tony Caluga en donde no se presentó

Abraham Lillo, representante del circo, contó que el intérprete aún no devuelve la suma que pidió como reserva de su show.

El pasado 19 de enero, el popular cantante de música urbana, Marcianeke, se vio envuelto en la polémica luego de llegar tarde a un show agendado en el Circo Tony Caluga, dejando en la espera a varios de sus fanáticos.

Tras este hecho, el artista había reagendado este evento para este 4 de febrero a las 21.00 horas. Sin embargo, el circo optó por suspender la reprogramación, pues el joven debía realizar un show también el pasado 2 de febrero y volvió a llegar tarde.

El representante del Circo Tony Caluga, Abraham Lillo, conversó con La Red sobre este tema y contó que el mánager del intérprete lo culpó por no haber tenido una función de circo previo al show del joven.

"Me decía que yo tenía que haberle tenido una función de circo. Yo le dije: pero si yo contraté el show de Marcianeke", afirmó el representante del circo.

Ante esto, el mánager le contestó: "No, es que tú tienes que tener una función antes, porque nosotros funcionamos así. Le dije: No, tú nunca has trabajado en circo, primera vez que trabajas en circo. Echándome la culpa a mí", señaló Lillo.

¿Cuál sería la suma que habría cobrado Marcianeke?

Abraham Lillo reveló que el artista nacional habría cobrado $7 millones , a lo que se le adelantó $2 millones como reserva, monto que aún no devuelve.

"Yo quiero que la gente entienda que para nosotros es un negocio. El circo lleva mucho tiempo sin poder hacer nada, con cualquier negocio que nos salga podemos salvar un par de semanas, un mes para vivir con tranquilidad", finalizó.