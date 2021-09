Revelan que el padre de Britney Spears espiaba sus conversaciones y audios de su dormitorio

La semana pasada, la cantante estadounidense anunció que contraerá matrimonio con Sam Asghari, su pareja desde hace cinco años.

Tras el juicio entre Britney Spears y su padre por la tutela legal de la cantante, nuevos antecedentes salieron al descubierto para entender la relación entre ambos.

The New York Times aseguró que Jamie Spears contrató una empresa de seguridad para su hija. Sin embargo, la compañía influía de manera íntima en la vida privada de la intérprete de "Oops!...I did it again".

Twitter Lee También > [FOTO] Profesora dio toda una clase con filtro que la hacía ver como una papa: No sabía desactivarlo

Todo esto sería revelado en el documental "Controlling Britney Spears" del citado medio y que puede ser visto en la plataforma de streaming Hulu.

El periódico norteamericano cita a un trabajador de la compañía de seguridad, Alex Vlasov, quien afirmó que incluso hubo grabaciones de conversaciones entre la artista y su novio.

La semana pasada, la cantante estadounidense anunció que contraerá matrimonio con Sam Asghari, su pareja desde hace cinco años.

Con estos antecedentes, todo se resolverá el próximo miércoles en una audiencia judicial donde se espera poner fin al control del padre de Britney sobre su vida.